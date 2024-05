Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023

Jak czytamy w komunikacie "Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2023 – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów" - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Rząd przyjął uchwałę o wykonaniu budżetu

Resort finansów wskazał w komunikacie, że dochody budżetu państwa w 2023 r., które wyniosły 574 mld zł były niższe o 4,6 proc. w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023. W porównaniu do 2022 r. wzrosły nominalnie o 13,7 proc., a realnie o 2,1 proc.

Rząd podsumował wydatki w roku 2023

Odnośnie wydatków (659,6 mld zł), to były one niższe od zaplanowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. o 4,9 proc.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

Resort dodał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) według ESA2010 wyniósł w 2023 r. 173,8 mld zł, tj. 5,1 proc. PKB i w stosunku do 2022 r. wzrósł o ok. 67,9 mld zł tj. 1,7 pkt proc. r/r.

Na koniec 2023 roku Państwowy Dług Publiczny (PDP) wyniósł 1 bln 328 mld 107,4 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do końca 2022 roku o 118 mld 609,4 mln zł. W relacji do PKB, PDP spadł z 39,3 proc. do 38,9 proc.