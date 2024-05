Ważny sygnał z Niemiec. Dobre wieści dla polskiej gospodarki

Piątkowe dane dot. wzrostu niemieckiego Produktu Krajowego Brutto o 0,2 proc. rdr są zgodne z szacunkami analityków. Bloombera pisze, że jest to efekt m.in. aktywności budowlanej, której pomogła ciepła zima. Co więcej, agencja twierdzi, iż może być to początek ożywienia za Odrą.