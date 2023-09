Są najnowsze dane o bezrobociu w Polsce. Wykres stanął w miejscu

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że stopa bezrobocia w sierpniu 2023 wyniosła 5 proc. (rok do roku). Wykres stanął więc w miejscu. W lipcu wyniosła 5,0 proc. - tyle samo, co w miesiącu poprzednim. I ten właśnie poziom należy uznać za historycznie najniższy.

Zobacz także: W sklepach zarabiają więcej niż nauczyciele? "To hipokryzja"

Najnowsze dane skomentowali eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. "Stopa bezrobocia w sierpniu utrzymała się na poziomie 5,0 proc. Liczba bezrobotnych maleje w większości grup wiekowych . Spowolnienie sprawia jednak, że osobom wchodzącym na rynek jest trudniej rozpocząć karierę. Liczba osób bezrobotnych poniżej 30 r. życia jest podobna do 2022 r." - napisali w mediach społecznościowych.

Eksperci PIE przedstawili też swoją prognozę. "Na początku przyszłego roku wzrośnie do ok. 5,5 proc. głównie z uwagi na zmiany sezonowe. W 2024 roku stopa bezrobocia utrzyma się na poziomach zbliżonych do tegorocznych" - napisali.