Santos żegna się z reprezentacją. Oto ile dostanie na odchodne

Santos po boisku nie biegał i goli nie strzelał. Trenerem był kilka miesięcy i od czasu do czasu był z zawodnikami przez kilka dni. A odpowiada za to, że te patałachy nie mają siły biegać po boisku, kręcą się z piłką i nie wiedzą do kogo kopnąć, nie mają żadnej koncepcji gry i mam wrażenie ochoty. Miszcz Robert plecie coś o truciznach w kadrze i jakieś inne kocopoly trzy po trzy, i to jego pytają o opinie o Santosie, a trenerem jest Santos nie Lewandowski. A przed meczem przez miesiąc artykuły o tym za ile milionów zawodnik kupił zegarek, jakim i za ile milionów kupił samochód, gdzie i z kim wypoczywał, i wszelkie inne durnoty. A kapitan reprezentacji Lewandowski, obraził się chłopaczek i nie wrócił razem z innymi. A powinien wracać z innymi i to obowiązkowo autobusem zwykłym i to bilet za własne pieniądze. Nie że autobus sobie cały kupił. Trzecia klasa i żeby dymiło do środka autobusu. Patałachy, gowniarstwo, cwaniactwo, wyhodowane na wielkim micie piłki nożnej. A dlaczego nasza reprezentacja do lat 20 tu gra tak dobrze? Bo ich jeszcze nie popsuli czyniac pól bogami. Rozwiązać to dziadostwo i pogonić z przestrzeni publicznej. Niech sobie tam chodzą w zegarkach, futerkach i żelach, nie męczą kibiców. A swoją drogą to ten Kopacz Lewy dla polskiej piłki nożnej nigdy nie zdobył żadnego tytułu, chyba tylko obciachowca, i pora żeby to głośno powiedzieć. Ale w tym układzie PZPN tylko kasiorka, kasiorka, kasiorka. I tyle, hańba.