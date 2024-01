Sejm debatuje nad budżetem. Kiedy może zostać uchwalony i co stanie się dalej?

Sejm w tym tygodniu zbiera się na dwóch posiedzeniach - jednym we wtorek i środę oraz kolejnym w czwartek. We wtorek odbywa się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej oraz drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r., czyli ustawy okołobudżetowej.

Budżet na 2024 r. Jak wyglądają wydatki państwa?

Budżet 2024 r. Kiedy może zostać uchwalony? Co stanie się dalej?

Dokument trafi wtedy do prezydenta. Andrzej Duda nie może zawetować ustawy budżetowej. Może ją podpisać, albo odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. TK ma nie więcej niż dwa miesiące na wydanie swojego orzeczenia.

Prawnicy podkreślają, że skierowanie budżetu do Trybunału nie daje podstaw do skrócenia kadencji Sejmu. Podstawą nie będzie też zakwestionowanie ustawy budżetowej - w całości lub części. Konstytucja wskazuj też, że do czasu wydania orzeczenia przez TK, obowiązuje tzw. prowizorium budżetowe. To projekt budżetu przyjęty jeszcze przez rząd Zjednoczonej Prawicy.