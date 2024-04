Silny złoty wpłynie na ceny wakacji. "Nic nie trwa wiecznie"

Złoty w ostatnich miesiącach znacząco zyskał na wartości. Kurs polskiej waluty w relacji do euro osiągnął pułap ok. 4,30 zł, którego nie notowano od 2020 roku.

Dolar co prawda podrożał w ostatnich dniach o około 10 groszy , ale mimo to złoty jest najmocniejszy względem "zielonego" od 2021 r.

Siła złotego a ceny wakacji

Wakacje tańsze niż przed rokiem

Wasza Turystyka przeprowadziła badanie porównujące średnią cenę imprez turystycznych z wylotami w pierwszym tygodniu sierpnia 2024 r. do cen sprzed roku. Wyniki pokazały, że średnia cena jest niższa o 122 zł w stosunku do poprzedniego sezonu (wcześniej różnica wynosiła 119 zł).

Złoty może wzmocnić się jeszcze bardziej?

Nawet jeśli mocniejszy złoty nie przełoży się znacząco na spadek cen samych wycieczek w ofertach touroperatorów, to może pozytywnie wpłynąć na koszty ponoszone przez turystów na miejscu. Przy korzystniejszym kursie wymiana złotych na euro czy dolary powinna być bardziej opłacalna. To z kolei przełoży się na niższe wydatki podczas urlopu na zagranicznych wakacjach, np. na wyżywienie, transport czy rozrywkę, płacone bezpośrednio w lokalnej walucie.

Ekonomiści podkreślają jednak, że czynników wpływających na finalny koszt wakacji jest bardzo dużo. Sam kurs walutowy to tylko jeden z elementów tej skomplikowanej układanki. Inne ważne aspekty to m.in. inflacja, koszty paliwa, sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie. Niemniej umocnienie złotego z pewnością jest dobrą informacją dla osób planujących zagraniczne wojaże.

Na kurs złotego wpłynąć mogą decyzje, które zapadną po obu stronach oceanu. Fed wielokrotnie dawał jasno do zrozumienia, że stopy procentowe spadną jeszcze w tym roku. Rynek obstawiał, że nastąpi to w czerwcu, ale ostatnie dane o inflacji, która okazała się wyższa od zakładanej, te nadzieje rozwiały. Nowy termin wskazywany przez ekspertów to jesień. Europejski Bank Centralny może z kolei kluczowy dla gospodarki ruch podjąć wcześniej. Stopy procentowe dla euro mogą spaść w czerwcu lub lipcu. Jeśli EBC pierwszy rozpocznie obniżki stóp procentowych, a tego spodziewają się obserwatorzy na świecie, może to spowodować osłabienie się euro do dolara. Umocnienie dolara w ten sposób wpłynie na osłabienie złotego.