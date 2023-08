Słaby rubel podzielił Rosję. Niespotykana sytuacja w reżimie Putina

Ratowanie tonącego rubla

Podniesiono ją z 8,5 proc. do 12 proc. Przypomnijmy, że między wrześniem 2022 r. a czerwcem 2023 r. utrzymywała się na poziomie 7,5 proc. Rosyjska waluta po decyzji banku mozolnie się odbudowuje. W piątek wieczorem za dolara można kupić ok. 93 rubli. Co oznacza, że od początku roku kurs rubla spadł w stosunku do dolara o ponad 27 proc.