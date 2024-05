"Straty sięgają 100 procent". Biją na alarm. Chcą natychmiastowych działań rządu

Alo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakie odszkodowania, niech sobie kupią ubezpieczenie. Jak mi się spali auto, albo sąsiad zalejemi mi mieszkanie to rząd da mi zero. To jest już absurd, do wszytkiego dopłaty, ulewa dej, susza dej, grad dej. A to z naszych podatków.