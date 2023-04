Tak oszukują w branży transportowej. Fikcyjne faktury na 21 mln zł

Jak poinformowała w czwartek oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi st. asp. Beata Bińczyk, wykrycie fałszywych faktur było możliwe dzięki wykorzystaniu do analizy działalności firmy Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Przy jego pomocy ustalono podmioty, które wystawiały fikcyjne faktury VAT , a następnie zweryfikowano, które z tych firm ujęły nierzetelne faktury w składanych plikach JPK.

Zarabiali na wystawianiu fikcyjnych faktur

- Już teraz większość kontrolowanych firm zgłosiło chęć skorzystania z prawa do złożenia korekt deklaracji. To dowód, że czynności analityczne przy typowaniu podmiotów do kontroli przynoszą coraz lepsze efekty – zaznaczyła st. asp. Bińczyk