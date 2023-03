Ulgi podatkowe za pomoc Ukrainie. Niektórzy skorzystają podwójnie

Niektórzy przedsiębiorcy mogą podwójnie skorzystać na pomocy niesionej Ukraińcom. Oprócz tego, że zaliczyli darowizny do kosztów , mogą w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu - infomuje "Rz".

Jeśli chodzi o odpisanie darowizny od dochodu, to w przypadku firm na PIT można odliczyć darowiznę do wysokości 6 proc. dochodu, a w CIT to 10 proc. Powinna być jednak przekazana organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, również z innego kraju Unii Europejskiej, ale nie ukraińskim.