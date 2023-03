Skarbówka nie odpuszcza rozwodnikom. Dostają odmowy ws. ulg podatkowych

Jeżeli wobec rozwiedzionych rodziców została zasądzona opieka naprzemienna, każdy z nich do niedawna mógł korzystać z ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko . Dzięki temu mogli odliczyć podatek od połowy uzyskanych dochodów.

Reforma podatkowa "Polski Ład" to jednak zmieniła. Teraz opieka naprzemienna zabiera możliwość skorzystania z ulgi . "Gazeta Wyborcza" pisze jednak, że fiskus idzie jeszcze dalej , odmawiając prawa do rozliczenia razem z dzieckiem, jeżeli drugi rodzic bierze jakikolwiek udział w wychowywaniu dziecka.

Skarbówka odpowiada rozwiedzionym rodzicom

- W sytuacji, gdy każdy z rodziców aktywnie oraz w porównywalnym stopniu uczestniczy w wychowywaniu dziecka - co przejawia się m.in. dzieleniem się wszelkimi obowiązkami związanym z procesem wychowawczym dziecka, niezależnie od tego, u kogo pod czyją w danym momencie roku podatkowego opieką dziecko przebywa - nie można mówić o samotnym wychowywaniu dziecka przez któregokolwiek rodzica - wyjaśnia fiskus cytowany przez "GW".

Dziennik zwraca jednak uwagę, że przepisy dot. ulgi dla samotnych rodziców są nieostre . Nowy przepis z lipca 2022 r. mówi, że preferencyjne rozliczenie "nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko".

Wiele osób ma wątpliwości, co zrobić w obecnej sytuacji, bo w praktyce nierzadko zdarza się, że jeden z rodziców niemal w ogóle się nie angażuje w wychowanie dziecka. Gazeta ostrzega jednak, że jeśli ktoś liczy na to, iż skorzysta z ulgi, a skarbówka tego nie zauważy lub odpuści, musi być gotowy na późniejsze wezwanie do sądu.