Pułapka podatkowa na seniorów. Mogą się przejechać na uldze w Polskim Ładzie

Jak się okazuje, z wysyłanej przez płatnika - np. pracodawcę - informacji PIT-11, senior nie dowie się, jaka część jego dochodów jest zwolniona z podatku. Zainteresowany musi to obliczyć sam , "dzieląc odpowiednio uzyskane przychody i zapłacone składki ZUS" na objęte i nieobjęte zwolnieniem, by samodzielnie prawidłowo skorzystać z ulgi - informuje gazeta.

Przykład emeryta, który ma prawo do ulgi podatkowej za część 2022 r.

Przykładowy senior miał zatem prawo do zwolnienia podatkowego. "Nie złożył jednak w trakcie roku oświadczenia pracodawcy o spełnianiu warunków do stosowania tej ulgi. Pracodawca wciąż więc potrącał zaliczki na PIT " - wyjaśnia Malicka.

"W czerwcu 2022 r. pracownik zaczął pobierać emeryturę, przez co stracił prawo do ulgi dla seniora. Może jednak skorzystać z niej za okres od marca do czerwca 2022 r. Może to zrobić w zeznaniu za ubiegły rok. Problem polega na tym, że pracodawca wykazuje w PIT-11 (w części E, w wierszu 3) wszystkie należności ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika od dnia ukończenia wieku emerytalnego. Płatnik nie rozgranicza w PIT-11, jaka część przychodów jest zwolniona z podatku na podstawie ulgi dla seniorów. Pracownik musi zrobić to sam" - czytamy w "DGP".