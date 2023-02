Skarbówka odda emerytom nadpłacony podatek. Kto może liczyć na zwrot?

babcia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

chwala sie podwyzkami dla emerytow jakby to byla ich zasluga czy dolozyli ze swojej kieszeni, emeryci juz nie powinni placic podatku, ze wszystko jest takie drogie to tez wina pisu, tak podniosl ceny na wszystko ze sklepy po swietach swieca pustkami, same sklepowe narzekaja na utarg, maslo, cukier, oliwa teraz czesto w promocji bo ludzie juz nie maja za co kupowac i tych promocyjnych t owarow za Tuska jak piszecie bylo 4zl podwyzki ale ceny na wszystko nie byly tak wysokie