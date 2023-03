Nowe ulgi dla seniorów. Oto na co mogą liczyć emeryci w 2023 roku

"Super Express" zwraca uwagę, że seniorzy mogą skorzystać m.in. z rządowego programu Leki 75+ zapewniającego bezpłatny dostęp do farmakoterapii dla osób powyżej 75. roku życia, seniorom z niepełnosprawnościami przysługuje ulga rehabilitacyjna w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2022 r., a pracujący seniorzy mogą skorzystać z obniżenia podatku PIT-0.

Ulgi dla seniorów w 2023 roku

Osoby, które ukończyły 75 lat i są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce (np. emeryci, renciści), mogą za darmo dostać w aptekach leki z listy, na której znajduje się ich 2057. Aktualną listę można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia . Co istotne, aby lek mógł znaleźć się w wykazie, musi zostać objęty refundacją.

"Od początku działania programu, czyli od września 2016 do grudnia 2022 r. łącznie seniorzy zaoszczędzili ok. 4 341 mln zł (ponad 4,3 mld zł). Dlatego zaczęto postulować, aby obniżyć wiek uprawnionych do 70 lat. Postulaty te nasiliły się w czasie rosnącej inflacji, która znacząco obniżyła realne przychody emerytów i rencistów" - pisze "Super Express".