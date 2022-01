Ulga PIT-0. Kiedy pracujący senior nie zapłaci podatku?

Ulga PIT-0 polega na zwolnieniu od podatku przychodów z pracy na etacie, z umowy-zlecenia lub z pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby, które mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywne zawodowo, mogą z niej skorzystać.

To – jak tłumaczył resort rodziny i polityki społecznej – zachęta do kontynowania pracy dla tych, którzy tego chcą, ale także dla tych osób, którzy pracują, bo ich emerytury byłyby niskie.

Z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet) i (65 lat dla mężczyzn), pozostają w zatrudnieniu, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Dla tych, co nie pobierają emerytury

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę, lecz jej nie pobierają , ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Limity

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosowana będzie kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. Co do zasady przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.