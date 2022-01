O tej uldze w podatkach nie każdy pamięta. A można sporo zyskać

Ulga dla samotnych rodziców

Resort rodziny wskazuje też, że na Polskim Ładzie zyskają rodziny, w tym wielodzietne z co najmniej czworgiem dzieci, które od tego roku mogą skorzystać z nowego instrumentu, jakim jest "PIT-0 dla Rodzin 4 plus". Zgodnie z nim każdy rodzic co najmniej czworga dzieci, którego dochód wynosi do 85 528 zł, nie będzie płacił PIT. W przypadku obojga rodziców będzie to 171 056 zł.