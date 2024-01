To ona stoi na czele Sądu Najwyższego. Oto jaki majątek ma Małgorzata Manowska

cytat 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Konstytucjonalista: Działania ministra Sienkiewicza są niezgodne z prawem i Konstytucją RP Prof. Ryszard Piotrowski nie pozostawił wątpliwości co do faktu, że działania, jakie w stosunku do mediów publicznych podjął w imieniu rządu Donalda Tuska minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, są niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz Konstytucją. „Działania ministra Sienkiewicza są niezgodne z prawem i niezgodne z Konstytucją” – powiedział na antenie telewizji Polsat News prof. Piotrowski. Konstytucjonalista podkreślił, że „nie ma żadnego przepisu prawnego, który by przewidywał podjęcie tego rodzaju działań”, jakich dopuścił się minister Sienkiewicz. „Wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa” – przypomniał prof. Ryszard Piotrowski, podkreślając, że wspomniane kwestie „reguluje ustawa o Radzie Mediów Narodowych” oraz ustawa o krajowej radzie Radiofonii i Telewizji. „Decyzja o likwidacji TVP, Polskiego Radia, czy PAP jest niezgodna z prawem, prawo bowiem nie przewiduje takiej możliwości. A stosowanie w tym przypadku kodeksu spółek handlowych jest nadużyciem i naruszeniem prawa, ponieważ to nie jest handel tylko wolność słowa” – tłumaczył prof. Piotrowski. Jak skonkludował konstytucjonalista - „działanie w obronie Konstytucji musi być zgodne z Konstytucją, przynajmniej dopóki mamy demokratyczne państwa prawa, a demokratyczne państwo prawne polega na tym, że cel nie uświęca środków”.