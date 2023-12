Tomasz Karolak szczerze o pieniądzach. Tyle zarabia na scenie i w filmie

Za film 200 tys. zł, za rolę w teatrze 700 zł

Teatr, czyli biznes i praca

Za rolę w Rodzinka.pl kupił mieszkanie w Warszawie

Aktor ponosi koszty. "O tym się nie mówi"

W "Biznes Klasie" Tomasz Karolak poruszył także ważny temat kosztów, jakie ponoszą aktorzy. - O tym się nie mówi, ale aktor ponosi wewnętrzne konsekwencje. Jego ciało jest wprowadzane w różne sztuczne sytuacje na scenie, jednak to w nas zostaje. Grając sytuację, że się w kimś zakochuję, muszę tak zagrać, żeby publiczność w to uwierzyła. Jednak moje ciało naprawdę myśli, że się będzie zakochiwało i to jest problem. U mnie toczyło się to komediowo. Traciłem dystans do partnerek, z którymi grałem miłość i nagle po filmie wydawało mi się, że coś do nich czuję. A to po prostu mózg nie rozpoznaje uczuć, zaczyna produkować endorfiny. To są poważne koszty psychologiczne - opowiadał aktor.