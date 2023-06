Turecka lira w kryzysie. Prognozy nie napawają optymizmem

A2 28 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mamy też inne waluty które jeszcze bardziej się osłabiają np peso argentynskie funt libański lub boliwar ale tylko przez ostatni miesiąc lira osłabiła się o 20% a poziom życia ludności ciągle się obniża jeszcze 8 lat temu poziom życia był zbliżony do Polski dziś jest zupełnie inaczej ceny podobne lub nieco wyższe zwłaszcza elektronika a zarobki kiepsciutki 40% zarabia minimalna 8506 lir czyli nie pełne 1500 zł a np mleko kosztuje 24 liry za litr kg mielonego wołowego 289 lir czyli 4 zł i 51 zł a ludzie żyją coraz gorzej do tego doprowadziła wysoka inflacja lira to waluta śmieć której należy się jak najszybciej pozbyć bo parzy w ręce