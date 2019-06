Unia walutowa Rosji z Białorusią. Trwają rozmowy

- Kwestia wspólnych walut to sprawa banków centralnych. Banki te w Rosji i na Białorusi są niezależne od rządu i ta sprawa nie będzie rozstrzygana i omawiana na szczeblu rządowym - cytuje słowa rosyjskiego ministra gospodarki Maksima Orieszkina Polska Agencja Prasowa.

Jak wyjaśnia, taki zapis zawiera umowa związkowa z 1999 roku. - Z tego względu jest to omawiane, spotykają się banki centralne i dyskutują, czy warto to robić, czy też nie, jak to robić i w jakich terminach - powiedział Orieszkin.