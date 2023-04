Unia zamraża majątki przyjaciół Putina. Zaskakujące przyspieszenie w Niemczech

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia Europejska zaczęła mrozić majątki oligarchów, powiązanych z reżimem Władimira Putina, ulokowane w unijnych krajach. W Grupa zadaniowa Komisji Europejskiej "Freeze and Seize" ma koordynować te działania. Z wcześniejszych informacji wynikało, że do listopada 2022 roku kraje UE zdołały zamrozić aktywa osób i podmiotów na sumę 19 mld euro.

Niemcy się rozpędzają

Kwota zamrożonych aktywów oligarchów zgłoszona do UE przez władze Niemiec wzrosła prawie dwukrotnie z 2,2 mld euro do prawie 4,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego tygodnia - poinformował Reynders w rozmowie z RND. - Byłem bardzo zaskoczony - przyznał.

Przypomniał też, że na przykład na Węgrzech przez długi czas kwota zamrożonych majątków Rosjan przez długi czas wynosiła zaledwie trzy tysiące euro. - Teraz są one na poziomie 870 milionów euro - poinformował.

- Podobnie było w wielu krajach. Kilka tygodni temu pojechałem do Grecji i powiedziałem Grekom, że to bardzo zaskakujące, że zamrozili tylko 200 tys. euro. Może są ku temu dobre powody. Ale przy tak pięknym niebie, przy tak pięknym morzu, na pewno znajdą się oligarchowie, którzy chcą przyjechać do Grecji - skomentował unijny komisarz.