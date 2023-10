Unijni eksperci policzyli inflację w Polsce. Piąte miejsce w UE. Pomimo spadku

Inflacja HICP. Eurostat publikuje dane

Są też dane dla całej wspólnoty. Inflacja HICP wyniosła 4,3 proc. rok do roku dla strefy euro, co pokrywa się z prognozą. Wcześniejszy odczyt wskazywał na wartość 5,2 proc.

Najniższy wskaźnik odnotowała Holandia - tam wskaźnik spadł do wartości ujemnej wynoszącej -0,3 proc. Na drugim biegunie znajdują się Węgry ze wskaźnikiem na poziomie 12,2 proc. Polska ma piątą najwyższą inflację w UE (7,7 proc.) , - gorzej jest w Czechach (8,3), na Słowacji (9,0) w Rumunii (9,2) i we wspomnianych wyżej Węgrzech. Unijna średnia wynosi 4,3 proc. Taką wartość inflacji HICP odnotowały Niemcy i Cypr.

Polska inflacja HICP powyżej średniej

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen. ane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych. (PAP Biznes)