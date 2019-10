Waloryzacja emerytur i rent w 2020 r. O ile wzrosną emerytury w przyszłym roku?

Waloryzacja świadczeń, w tym rent i emerytur to gorący temat dla wszystkich beneficjentów. O ile właściwie wzrosną emerytury w 2020 r.? Pojawiły się informacje, że będzie to mniej niż zapowiadał rząd. Jednak resort pracy uspokaja, że nie będą to groszowe podwyżki.

