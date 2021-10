Ważna zmiana dla posiadaczy kredytów we frankach. Znika LIBOR, będzie SARON

eee tam taki ... 32 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Umowy są dwustronne między bankiem a klientem. Jeżeli stawka procentowa LIBOR znika, to nie ma podstawy do żądania odsetek na podstawie innej stawki procentowej. Świadczenie w tej części jest po prostu niemożliwe do spełnienia. Proste. I żaden organ czy to krajowy, czy europejski nie ma kompetencji do ustalania oprocentowania wg innej stawki dla istniejącej umowy dwustronnej. Nowa stawka wymaga zgody obu stron i aneksowania tejże umowy. Paradoksalnie rozp. unijne także jest bez podstawy traktatowej.