ZBP ostrzega frankowiczów: niespłacanie kredytów to ryzykowna gra

Jan 13 min. temu

przecież to skandal, zgodnie z wyrokami niezależnych sądów banki w większości umów złamały prawo a obywatele mają sądzić się z bankami indywidualnie ?, co robi prezes związku banków polskich ? prezes NBP ? gdzie jest KNF ? za co oni biorą pieniądze ?, jak okradani są ludzie to jest w porządku ? czy ktoś w tym kraju ma w obowiązkach ochronę oszukanych, czy dalej będziemy słuchać, że wszystko jest w porządku bo nie ja jestem oficjalnie okradany !!!