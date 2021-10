PKO BP wymienia kredyty frankowe na złotowe. Wystartował program ugód

Czytaj więcej : Zakup mieszkania to coraz większy luksus. W Warszawie to co najmniej 13 lat harówki

- To rozwiązanie pozwala w pełni wyeliminować ryzyko walutowe, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, szybciej niż w sądzie i z pewnym wynikiem. Chcemy, aby skorzystało z niego jak najwięcej naszych klientów i wierzymy, że to przełom w dyskusji na temat kredytów walutowych - podkreśla prezes PKO BP Jan Emeryk Rościszewski.

Formalności bez wychodzenia z domu

Szczegóły ugód

Do zamiany kredytu frankowego na złoty trzeba dokonać odpowiednich obliczeń. Do wyliczenia kwoty kredytu po wymianie zostanie przyjęte oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy.

Dodaje, że klienci, którzy chcą skorzystać z rozwiązania proponowanego przez PKO BP, muszą podpisać umowę o mediację. Mogą zrobić to w serwisie transakcyjnym banku. Po podpisaniu umowy przez kredytobiorców i bank, umowa jest przesyłana on-line do Sądu Polubownego.

Kolejny krok to wyznaczenie przez sąd terminu spotkania mediacyjnego oraz określenie sposobu, w jaki się odbędzie. Jeśli strony dojdą do porozumienia, to efektem końcowym jest także ugoda podpisywana przez kredytobiorców i bank. W tym przypadku konieczna będzie wizyta we wskazanym oddziale banku.