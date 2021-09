Zakup mieszkania to coraz większy luksus. W Warszawie to co najmniej 13 lat harówki

Tomasz przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To ze mieszkania są coraz droższe to jedna strona medalu a to że zarobki są coraz bardziej liche to druga strona medalu.Inflacja jest dużo dużo wyższa niż te legendarne 5% o których tu piszecie.Gdyby było faktycznie 5% to nie było by jeszcze takiej tragedii.Bo mało kto by zauważył wzrost cen z 2zł na 2,1zl.Na waszym portalu nie jednokrotnie spotkałem się z artykułami o wzroście cen budowlanych min styropianu rożnego rodzaju stalowych profili czy budowlanego drewna.Wszędzie wzrosty o minimum 30%-40% a w niektórych przypadkach o 100%.Na tak drastyczny wzrost cen materiałów budowlanych wpływa wiele czynników które naprawdę trudno zahamować ale jeżeli chodzi o niskie płace to już można pokusić się o wskazywanie winnych.Co robi NBP i glapinski???(stopy procentowe).Jakie pensje z polskich podatków pobiera on jego blond glonojady i cała masa pisowskich karierowiczów?Jakie podwyzki sobie przyznali z naszych podatków?Ile pieniędzy wyrzuconych w błoto przez sasina z naszych podatków?Dlaczego na utrzymaniu podatnika jest kościół który nic nie produkuje i tylko sieje ferment? I jak wielkie tereny otrzymali od państwa za bezcen?Kiedys naprawdę naśmiewaliśmy się z Czechów dzisiaj to oni śmieją się z nas.I nie chodzi mi o turow.Poprostu kraj prowadzony mądrze z najniższym bezrobociem i wyższa stopa życiowa przeciętnego obywatela.Reasumujac mój wpis:W polsce za dużo osob które kompletnie nic nie produkują siedzi przy władzy i żeruje na pracy ludzi którym wlasnie przez nich zostaje coraz mniej.