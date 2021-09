NBP alarmuje: na rynku brakuje mieszkań. Pokazujemy dane z największych miast

Wartość mieszkań na polskim rynku wzrosła w rok o 13,5 proc. i sięga już prawie 5 bln zł - wynika z najnowszego raportu NBP . To efekt nie tylko wzrostu cen nieruchomości, ale też budowy kolejnych domów i osiedli.

Choć od lat Polska to wielki plac budowy, ciągle popyt na mieszkania jest większy niż to, co oferuje rynek. Eksperci NBP w swoim opracowaniu wskazują m.in. na strukturalny niedobór powierzchni mieszkaniowej w dużych miastach. Szczególnie że aglomeracje stają się coraz większe.