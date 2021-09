Fundusze wykupują od deweloperów całe osiedla. Na tańsze mieszkania nie ma co liczyć

Z raportu firmy JLL "Rynek mieszkaniowy w Polsce. II kwartał 2021" wynika, że to jednak dopiero rozgrzewka. W najbliższym czasie planowane są kolejne tego typu zakupy. W efekcie w następnych miesiącach pod wynajem szykowanych jest ponad 24 tys. nowych mieszkań. Duża część z tych inwestycji to projekty mieszkaniowe realizowane specjalnie dla zagranicznych funduszy.

Masz pieniądze? Kupuj. Jeśli nie - wynajmuj

Skąd bierze się taka aktywność funduszy w Polsce? - Do tej pory inwestowały one głównie na rynku nieruchomości komercyjnych, czyli m.in. biur i galerii handlowych, które odczuły skutki pandemii. Teraz zainteresowały się rynkiem mieszkaniowym. Zaczęły też szukać rynków z większym potencjałem i w ten sposób na ich celowniku znalazła się Polska - wyjaśnia Tomasz Błeszyński, ekspert rynku nieruchomości.

To jednak niejedyny powód zainteresowania naszym krajem. - Z najnowszych badań wynika, że Polacy zmienili swoje nawyki. Zwłaszcza osoby do 35. roku życia chcą być bardziej mobilne i niekoniecznie chcą kupować mieszkania, wolą je wynajmować. Pandemia przyspieszyła ten proces. W efekcie w ostatnim czasie mamy rekordową liczbę zapytań o rynek najmu - mówi Mariusz Kurzac, dyrektor generalny Cenatorium.

Jego zdaniem analitycy zagranicznych funduszy znają te dane, co wpłynęło na ich decyzje. - Coraz więcej młodych ludzi mówi: po co mam kupować mieszkanie i brać kredyt na 30 lat, skoro mogę je wynajmować? - przekonuje Tomasz Błeszyński.

Jego zdaniem to pozytywny trend. Instytucjonalny najem jako alternatywa dla prywatnego rynku najmu może też zwiększyć dostępność mieszkań dla tych, których nie stać na kupno własnego lokum. Według niego dla zdrowego rynku nieruchomości powinna więc istnieć zasada równowagi i alternatywa na zasadzie: masz pieniądze, to kup, nie - wynajmuj.

Duże miasta na celowniku funduszy

Niestety wzrost aktywności zagranicznych funduszy przekłada się na wzrost cen. - Duża część lokali nabywana jest hurtowo, co ma wpływ na cały rynek. W pierwszej kolejności wykupowane są mieszkania dwupokojowe do 50 mkw., które są najbardziej poszukiwane. Sprzedający takie lokale o tym wiedzą, dlatego pobijają ceny - tłumaczy Marcin Jańczuk, dyrektor ds. marketingu i analityk rynku mieszkaniowego w Metrohouse Franchise.

Ekspert innych zagrożeń nie widzi. Chyba że fundusze dalej będą prowadziły agresywną politykę wykupowania mieszkań, w efekcie czego spadnie ich podaż. - To klasyczna sytuacja. Gdy ktoś kupuje towar i zaczyna go brakować, to on drożeje. Jeżeli mieszkań zacznie brakować, wtedy wzrosną także ceny - podsumowuje.