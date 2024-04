Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Jest kluczowy dokument

W latach 2026-2027 spadnie on do 3,8 i 3,3 proc. PKB - prognozują eksperci Ministerstwa Finansów.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa opublikowany. Co z PKB i inflacją?

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w 2023 r. do 5,1 proc. PKB. Przyczyniły się do tego zwiększone wydatki obronne, środki zastosowane w celu złagodzenia skutków wysokich cen energii oraz pomoc dla osób uciekających z Ukrainy po inwazji Rosji.

Polska zagrożona przekroczeniem progu zadłużenia

Zmiany w zarządzaniu gospodarczym UE

Istotną nowością jest specjalne potraktowanie wydatków na obronność. "Wzrost inwestycji w obronność będzie jednym z istotnych czynników w procedurze nadmiernego deficytu, czyli będzie uwzględniany w ocenie sytuacji budżetowej danego państwa" - czytamy. Oznacza to, że "p rzy inicjowaniu procedury nadmiernego deficytu Komisja Europejska będzie analizować wpływ wzrostu inwestycji publicznych w obronę narodową w danym kraju na przekroczenie przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych progu 3 proc. PKB. Jeśli przekroczenie tego progu wynikałoby tylko ze wzrostu inwestycji w obronność, dane państwo nie musiałoby korygować deficytu do poniżej 3 proc. PKB".

Cele polityki rozwoju kraju

Wieloletni Plan Finansowy Państwa określa także cele i mierniki ich realizacji w różnych obszarach działalności państwa. Struktura celów odwołuje się do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Jednym z celów polityki społecznej państwa jest "systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej, a także systemowe wsparcie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej". Stopień realizacji tego celu będzie mierzony m.in. wydatkami budżetu na dziecko w wieku do 24 lat, które mają wynieść 1673 zł w 2024 r. i stopniowo spadać do 1354 zł w 2027 r. w związku z poprawą sytuacji demograficznej.

W obszarze ochrony zdrowia głównym celem jest "zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie". Wybrane mierniki to liczba osób objętych koordynowaną opieką onkologiczną, która ma wzrosnąć z 42 tys. w 2024 r. do 48 tys. w 2027 r., oraz liczba jednostek krwi wydanych do lecznictwa, która w całym okresie ma wynosić około 1,1 mln sztuk rocznie.