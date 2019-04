Wybory do europarlamentu. Polscy wysłannicy do Brukseli w pięć lat odłożyli miliony

Jak to tłumaczy? - Mam majątek wspólny z żoną, ja zarabiam, ona zarabia. Jest profesorem prawa międzynarodowego. I to z tego wynika - mówi gazecie europoseł.

Obejrzyj też: Wybory do europarlamentu. Czołowi politycy PiS uciekają do Brukseli?

Jak już pisaliśmy, podstawowe wynagrodzenie europosła to w przeliczeniu po obecnym kursie około 38 tys. zł brutto. Do tego dochodzi dzienna dieta na równa około 1,3 tys. zł dziennie.

Ale to nie wszystko. Wysłannicy do Parlamentu Europejskiego dostają też do 4,5 tys. euro (czyli grubo ponad 20 tys. zł) miesięcznie na prowadzenie biura poselskiego w swoim kraju. Mogą też liczyć na zwrot kosztów za przejazdy samochodem.