Zarobki Mariana Banasia. Padła kwota

Mimo to Banaś nie podaje się do dymisji (a to obecnie jedyny sposób, by zwolnił stołek), więc przysługuje mu spore wynagrodzenie. Jak podaje "Super Express", jeśli w fotelu szefa NIK wytrwa całą kadencję, która trwa sześć lat, to zarobi ponad milion złotych (rocznie zgarnia ok. 180 tys. zł). A w tym czasie może też nagrodzić swoich podwładnych, oczywiście z pieniędzy podatników. Od września rozdał im już 3,6 mln zł.