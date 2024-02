Zaskakujący szczegół w danych o PKB. "Trudno znaleźć wytłumaczenie"

Greg 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Cóż podziękujmy jednym i drugim rządzącym zarówno pis który rozwalił gospodarkę i rozpędził inflację jak i po które po zmianie władzy robi obrót o 180 stopni względekm poprzedników. Miesięcznie zostaje mi po opłaceniu rachunków kupieniu paliwa i żywności i raty kredytu jakieś 500-600zł to wina rozdawnictwa pis i inflacji jaką to spowodowało. Natomiast po robi ogromny zacisk pasa kosztem obywateli (cóż choćby ten miesiąc wakacji kredytowych na kwartał i już mógłbym coś kupić/wyremontować). A tak ja nie mam za co a cała wolna kasa leci do banku zamiast do sklepów a część z tego do budżetu w postaci podatku.