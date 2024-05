Ściga się tylko z jedną firmą na świecie. Utrze nosa gigantowi z USA?

Cezary Kozanecki w "Biznes Klasie" mówi o strategii spółki, która polega nie tylko na sprzedawaniu urządzeń innej firmy, ale przede wszystkim na tworzeniu własnych produktów z dziedziny medycyny nuklearnej. – Zawsze uważałem, że dla firmy ważne jest to, żeby miała coś, co jest jej własnością, co może sprzedać, co może rozwijać. Jak popatrzymy na Teslę, to tak naprawdę Musk nie wymyślił ani samochodu, ani nie wymyślił samochodu elektrycznego. Dołożył do tego iPada i to zadziałało – mówi gość programu.