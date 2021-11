Złoty jest najsłabszy od 12 lat. A to jeszcze nie koniec uderzenia w polską walutę

upadek 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

To nie jest osłabienie kursu złotówki. To jest upadek złotówki. Wszystkie dobra importowane do Polski drożeją jeszcze szybciej niż te wytwarzane w kraju. Do ogólnych roszczeń wynagrodzeniowych w całej gospodarce importerzy muszą równolegle dokładać droższą walutę na zakup towarów i usług. Kawę i banany na święta trzeba kupować już, bo jak będziecie czekać do gwiazdki, to pod choinkę będziecie mogli położyć tylko zdjęcia tych ociekających luksusem produktów.