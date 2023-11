Złoty o grosz od kluczowej granicy. Tak nie było od lat

Rębajło 57 min. temu zgłoś do moderacji 14 17 Odpowiedz

No cóż wszystko podążało w dobrym kierunku gdy rządził PIS ale mam poważne obawy co się stanie ze złotym gdy stery rządów w kraju przejmą ludzie którzy już nas od lat 90-tych przez ponad 20 lat trzymali w niewoli pod post ubeckim butem . Ich fachowcy znają się doskonale na wszystkim a najlepiej na tym jak doprowadzić do 20% bezrobocia, 2 mln. młodych wygonić na emigrację a tym co pozostaną płacić znowu 5 zł za godzinę pracy. Wszystko rozwalić co ktoś budował mozolnie przez długie lata jest bardzo łatwo ale odbudować już tego niejednokrotnie się nie udaje bo ci co to zbudowali już nie żyją. Dlatego tylko taki krótki apel do naszej młodzieży dbajcie o to co Wam pozostawili wasi dziadowie i ojcowie a wasze dzieci będą Wam za to wdzięczne. Nie postępujcie tak jak wielu z Was teraz postępuje, dostaliście w spadku lub dostaniecie i potraficie tyko z tego korzystać ale gdy przyjdzie naprawić płot czy cieknący dach to już nie ma komu, znowu liczycie na staruszków a wy hulaj dusza piekła nie ma.