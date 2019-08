Złoty mocno stracił. Spekulanci wykorzystali nieobecność polskich inwestorów

Ekspert zauważa, że dolar zbliżył się do 3,95 zł, a więc poziomu niewidzianego od wiosny 2017 roku. Tłumaczy to efektem rosnącej presji na Europejski Bank Centralny, aby w obliczu coraz gorszej sytuacji w europejskiej gospodarce powrócił do polityki taniego pieniądza, która może poprawić sytuację.

W czwartek do tematu odniósł się Olli Rehn z EBC, wskazując na to, że bank powinien zaskoczyć rynki skalą "luzowania" polityki pieniężnej. To automatycznie przełożyło się na niższy kurs euro, który w relacji do dolara jest najsłabszy od ponad dwóch lat. Mimo to do złotego wspólna waluta się umocniła, co pokazuje, jak słaby był złoty pod nieobecność polskich inwestorów.