Złoty na równi pochyłej. Wojna zadała cios polskiej walucie

Ok. godz. 15.30 kurs EUR/PLN zwyżkuje o 2,6 proc. do 4,69. Jak na rynek walutowy jest to potężny ruch. Wojna na Ukrainie w pełnej skali stała się faktem. Media podają dramatyczne informacje o ofiarach agresji Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Sekretarz generalny NATO powiedział, że państwa należące do sojuszu są w trybie przygotowań do pełnej mobilizacji. Z terenu Białorusi z kolei zostały wystrzelone cztery rakiety balistyczne - informuje ukraińskie ministerstwo obrony. W ukraińskich bankomatach z kolei brakuje już gotówki.