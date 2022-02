W piątek na fixingu NBP euro kosztowało 4,5256 zł a dolar 3,9798 zł. To oznacza, że złoty nieco (bo ok. 0,2-0,3 proc.) stracił w stosunku do fixingu z poprzedniego piątku. Główną przyczyną gorszych notowań naszej waluty jest ryzyko, że Rosja napadnie Ukrainę.