Znikające 6 mld zł zysku NBP budzi emocje. "W tej sprawie nie trzeba Trybunału Stanu"

Koral 27 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jeżeli pojawia się inflacja, nieomylny to znak, że NBP drukuje pieniądze, jeśli NBP drukuje pieniądze to oznacza, że w biały dzień okrada z siły nabywczej pensje, emerytury i oszczędności podatkiem inflacyjnym a główne zadanie NBP to pilnować jak pies budy celu inflacyjnego 2.5% z niewielką odchyłką do 1.5%.