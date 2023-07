Zyskają biura podróży. Turyści dopiero później skorzystają na tańszym dolarze

Na razie to przede wszystkim dobra informacja dla biur podróży . Dzięki umocnieniu się złotego ich marża rośnie , a to oznacza możliwość odrobienia strat poniesionych z powodu pandemii - mówi Andrzej Betlej, ekspert Instytutu Badań Rynku Turystycznego TravelData, w rozmowie z "DGP". Wylicza, że w turystyce na odrobienie dwóch chudych latach, potrzeba aż pięciu kolejnych.

W 2022 r. marża biur podróży wynosiła średnio 1,2 proc., a w tym roku powinna wrócić do poziomu sprzed pandemii, czyli 2-3 proc. Ale spadku kursu dolara nie można przełożyć wprost.

Lato 2023. Kurs dolara a ceny wycieczek

I podkreśla, że to nie tylko cena dolara decyduje o cenie wycieczki, którą płacą klienci. - Wpływ ma też dostępność oferty, to, jak postępuje konkurencja oraz jak kształtuje się popyt. A ten ostatni ma się bardzo dobrze. Dotyczy to nie tylko lata, przedsprzedaż zimy, w której dominuje egzotyka, również wypada lepiej niż przed rokiem - dodaje Szczechura.