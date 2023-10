2 mln Polaków muszą szykować swoje portfele na kolejny rok

O sprawie pisze serwis tvn24.pl/biznes, który przypomina, że podstawą do naliczenia wysokości składek na ZUS dla przedsiębiorców jest 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To oznacza, że w 2024 r. prowadzący firmę przekażą na ten cel 1600,27 zł. I to bez składki zdrowotnej, która jest naliczana osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania .

To spory wzrost, gdyż w tym roku składki na ZUS wynoszą 1418,48 zł. To oznacza, że od nowego roku przedsiębiorcy będą płacić więcej o 181,79 zł.

Problematyczna składka zdrowotna

A co z samą składką zdrowotną? W przypadku podatników rozliczających się na skali podatkowej lub podatku liniowym wyniesie ona co najmniej 381,78 zł. Oznacza to, że tego typu przedsiębiorcy zapłacą łącznie minimum 1982,05 zł składek na ZUS. I to co miesiąc. Rocznie zatem daje to obciążenie na poziomie nie niższym niż 23 tys. 784,60 zł.