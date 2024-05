46 tys. osób powalczy o samochód. Warszawski urząd robi loterię

Samochód za PIT

" Szacuje się, że w Warszawie mieszka ponad 2 mln dorosłych osób, z czego tylko niecałe 1,5 mln rozlicza swój PIT w stolicy. Wpływy z podatków pozwalają na realizację kolejnych inwestycji oraz rozwój usług dla mieszkańców. Przyjazny środowisku transport publiczny, utrzymanie dotychczasowych oraz budowa nowych placówek oświatowych i instytucji kultury, lepsza opieka społeczna i ochrona zdrowia – to tylko część zadań, na które miasto przeznacza dodatkowe środki z PIT" - informuje warszawski magistrat.

"W tym roku do wzięcia udziału w loterii zgłosiło się dotąd 46 871 osób, co przebija zeszłoroczny wynik o ponad 10 tys. Aż 5,5 tys. to osoby, które nigdy wcześniej nie rozliczały PIT-ów w Warszawie, czyli o 1,5 tys. więcej niż rok temu" - informuje gazetazoliborza.pl.