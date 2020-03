Alkohol etylowy do dezynfekcji bez akcyzy. Resort przedłuża zwolnienie

W Polsce zakażenie koronawirusem stwierdzono obecnie u około 1,5 tys. osób, 16 z nich zmarło. W związku z epidemią niektóre spółki Skarbu Państwa przystąpiły do produkcji płynu do dezynfekcji. Są to: PKN Orlen, KGHM Polska Miedź oraz Polfa Tarchomin.