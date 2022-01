Apel najbogatszych ludzi świata. Chcą dla siebie wyższych podatków

Patriotic Millionaires to grupa ponad 100 najbogatszych osób na świecie. Milionerzy wysłali list do Światowego Forum Ekonomicznego, w którym zwracają uwagę na niesprawiedliwie zbudowane systemy podatkowe. Nawołują światowe rządy do zmiany regulacji, tak żeby mogli płacić wyższe podatki i tym samym pomóc w pokonaniu postcovidowego kryzysu.