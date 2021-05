Będzie ulga na auto. 500 zł na wyposażenie samochodu w e-TOLL

Komisja rozpatrzyła i przyjęła w środę rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma na celu implementację do polskich regulacji unijnych dyrektyw, tzw. pakietu e-commerce związanego z uszczelnienie VAT-u w zakresie handlu internetowego.

Komisja wprowadziła do projektu sporo poprawek przygotowanych przez sejmowych legislatorów, którzy zgłaszali liczne uwagi i wątpliwości, wskazywali na konieczność doprecyzowania przepisów i wprowadzenia korekt.

Zobacz także: PiS zmienia podatki. Orłowski: Nowy Ład to decyzja polityczna

Zastrzeżenia legislatorów budziły także przyjęte przez komisję poprawki merytoryczne, nie były one bowiem związane z procedowanym projektem. Jedna z nich, zgłoszona przez Ewę Szymańską (PiS) popierana przez resort finansów, zakłada wprowadzenie ulgi podatkowej na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do poboru opłat w systemie e-TOLL. Przewiduje, że odliczyć od dochodu będzie można koszt nabycia w 2021 r. takich urządzeń i oraz ich utrzymania, w wysokości nie więcej niż 500 zł na jeden pojazd.

Jak tłumaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski, zmiana będzie korzystna dla przedsiębiorców i jest wynikiem rozmów z firmami, które prosiły o taką regulację. Wyjaśnił, że zakup urządzenia będzie mógł być zarówno wliczony w koszty, jak i objęty odpisem od dochodu. "Ulga to pewien dodatek ułatwiający poniesienie określonego wydatku" - powiedział Sarnowski.

Inna przyjęta poprawka ma na celu eliminację wątpliwości interpretacyjnych związanych z darowiznami na rzecz przeciwdziałania Covid-19. Usunięto także niektóre przepisy przejściowe oraz przedłużono samorządom gminnym możliwość wprowadzania zwolnień w podatku do nieruchomości i przesuwania terminów płatności rat tego podatku m.in. przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Według autorów projektu, nowe przepisy mają przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.