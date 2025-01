Będzie zerowy VAT na książki. Znamy termin

O nałożeniu zerowego VAT-u na książki mówi się od dawna. Już w 2020 r. minister kultury Piotr Gliński informował, że nadzorowany przez niego resort "wystąpi do UE z prośbą o obniżkę stawki VAT na książki drukowane do stawki zerowej". Obecnie VAT na książki wynosi 5 proc.

"Należy zauważyć, że Polska była zaangażowana w budowanie międzynarodowej koalicji na rzecz dołączenia książek do tej listy. Resort kultury czynił starania, aby priorytetowo potraktować sprawę włączenia zerowej stawki VAT na książki i czasopisma do polskiego systemu podatkowego. Podczas Współkongresu Kultury, który odbył się w Warszawie w listopadzie 2024 r., minister finansów poinformował, że zerowa stawka VAT na książki przewidywana jest do wprowadzenia w 2026 r." - czytamy.