Bruksela uderzy w palaczy. Chce podwojenia stawki akcyzy

Proponowana podwyżka stawki akcyzy ma dotyczyć wszystkich krajów członkowskich. Jak ocenia "The Financial Times" ceny papierosów znacząco pójdą w górę, szczególnie w krajach Europy Wschodniej, gdzie paczkę można kupić za mniej niż 3 euro (ok. 14 zł) .

Zdrożeją nie tylko papierosy

"Pokolenie wolne od tytoniu"

Proponowane zmiany mają przyspieszyć dążenia Unii Europejskiej, by zmniejszyć odsetek palaczy i osiągnąć cel tzw. pokolenia wolnego od tytoniu do 2040 r. Unijny plan "Pokonać raka" zakłada, że do 2025 r. procent osób palących zmniejszy się do 20 proc., a w 2040 r. wyniesie on mniej niż 5 proc.