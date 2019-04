Były senator trafił do aresztu. Jest oskarżany o wyłudzenia

Eryk S. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 9 kwietnia 2019 r. w godzinach porannych. Mialo to związek ze śledztwem prowadzonej przez krakowską prokuraturę ws. zorganizowanej grupy przestępczej podejrzewanej o wyłudzenie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości około 40 mln zł w okresie od 2013 do 2015 r.

Śledczy ustalili, że grupa przestępcza, w której miał działać były senator wykorzystywała nieprawdzą dokumentację nie tylko do wyłudzania dotacji, ale i uzyskiwania nienależniego zwrotu podatku VAT. Eryk S. miał powoływać się na wpływy w Agencji. Za przestępstwa, o które jest oskarżany, grozi mu do 15 lat więzienia. Poza S. w sprawie zatrzymano i oskarżono 25 osób. Pozostali nie trafili jednak do aresztu - zastosowano wobec nich dozory policyjne, zakaz opuszczania kraju czy poręczenia majątkowe.