Cygara i cygaretki z nowym oznakowaniem. Padła konkretna data

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że zawiera on przepis przejściowy dla wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Zaproponowano, aby do wniosków złożonych i opłaconych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosować koszty wytworzenia banderol obowiązujące w dotychczasowych rozporządzeniu (przed podwyżką), natomiast do wniosków nieopłaconych stosować koszty wytworzenia banderol określone w niniejszym projekcie rozporządzenia (po podwyżce).